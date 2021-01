Ældre, der modtager hjemmehjælp og hjemmepleje, er de næste i Roskilde Kommune, som får tilbudt at blive vaccineret mod Covid-19. Foto: Kenn Thomsen

800 ældre med plejebehov får de næste vacciner

Roskilde Kommune er lige nu fuld gang med at ringe eller skrive ud til 800 borgere, der modtager hjemmehjælp og hjemmepleje, for at tilbyde dem en vaccine mod Covid-19. Det oplyser Mette Heidemann, social- og sundhedsdirektør i Roskilde Kommune.