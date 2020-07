Fiskerikontrollen har flere gange fundet ulovlige ruser i Roskilde Fjord. Billedet her er fra 2010.

80-årig »lystfisker« dømt: Havde 24 garn og ruser

Roskilde - 31. juli 2020 kl. 16:55 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man er fritidsfisker, er der ganske bestemte regler, man skal overholde. Man må fx højst have seks fiskeredskaber, hvad enten det er krogliner, garn, ruser eller tejner, og man må ikke bruge fiskeredskaberne i perioden fra 10. maj til udgangen af juli.

Da Fiskerikontrollen var en tur på Roskilde Fjord i juni sidste år, fandt man ikke desto mindre kasteruser, der var beregnet til at fange rejer og to træk af henholdsvis ni og dobbelte 10 ålekasteruster. Nogle af ruserne var mærket med gule mærker, som er tegn på, at ejeren er fritidsfisker, andre var mærket med hvide tegn, som benyttes af bierhvervsfiskere, men alle ruserne tilhørte en og samme person, en 80-årig mand fra Jyllinge.

Det var umiddelbart problematisk, eftersom den 80-årige ikke er bierhvervsfisker og derfor kun må have seks ruser i vandet - og slet ikke må fiske på den tid af året, og Fiskerikontrollen gav ham en bøde på 15.000 kroner. Den betalte han ikke, og sagen havnede i retten. Her fortalte den 80-årige, at han havde fisket på fjorden, siden han var seks år, og at han har været bierhvervsfisker siden 1980. Derfor gælder reglerne for lystfiskeri ikke for ham, mente han.

Anklageren kunne imidlertid fremvise dokumentation for, at den 80-årige i 2018 selv havde ringet til Fiskeristyrelsen og meddelt, at han var stoppet som bierhvervsfisker og begyndt som lystfisker. Det havde han ikke selv nogen erindring om, hævede han. Og når han i årevis havde betalt de gebyrer, der er forbundet med at være fritidsfisker, var årsagen ifølge den 80-årige, at hans kone er fritidsfisker, så indbetalingerne var til vedligeholdelse af hendes fisketegn, ikke hans, sagde han.

Han kunne angiveligt heller ikke huske, at han i 2013 var blevet frakendt retten til at udføre lyst- og fritidsfiskeri i et halvt år, og at hans ruser dengang var blevet konfiskeret, også dengang fordi han ikke kunne finde ud af at overholde reglerne for, hvordan fiskeri skal foregå.

Retten kunne konstatere, at den 80-årige ikke lever op til kravene til at være bierhvervsfisker, og at han havde udsat ruserne i fredningstiden. Derfor blev han fundet skyldig i de overtrædelser, Fiskerikontrollen havde konstateret. Bøden blev dog sat ned til 7500 kroner med henvisning til, at han er folkepensionist. Og så konfiskerede retten samtlige 24 ruser og frakendte igen den 80-årige retten til at fiske, denne gang i et helt år.

