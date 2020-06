80-årig kvinde spærret inde i elevator i bagende sol

I årevis har de togrejsende, der benytter Viby Station, sukket efter en elevator, og det var mange, mange års ventetid, der fik en ende, da den endelig blev indviet for et halvt år siden, og siden har den fungeret upåklageligt.

Lige indtil i aftes, hvor en 80-årig kvinde og hendes hund blev fanget i elevatoren, da den gik i stå mellem de to niveauer og ikke var til at få i gang igen.

Kvindens søn kom også til Viby Station og stod klar til at tage sig af sin mor, men det hele forløb nu ganske stille og roligt uden nogen form for dramatik. fortæller Gert Moldt.

Hvad der fik elevatoren til at sætte ud, melder historien ikke noget om, men teknikeren har været på stedet, så risikoen for, at elevatoren igen begynder at strejke, skulle være elimineret.