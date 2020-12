79-årig bestjålet i toget af travl trio

Idet han gik ind i toget fra perron 3, var der tre mænd i toget, der pludselig fik travlt med at komme ud. I deres iver for at nå af toget kom de meget tæt på den 79-årige, der husker, hvordan den ene mand stod foran ham, mens de to andre var bagved.