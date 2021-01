Det hårdeste straf i sagskomplekset om hvidvask for mere end 100 millioner kroner er faldet i Retten i Roskilde, der har idømt en selvstændig erhvervsdrivende fængsel i tre og og ni måneder. Dommen blev gjort betinget på grund af mandens alder. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Artiklen: 78-årig dømt for hvidvask af 50 millioner

En 78-årig selvstændig erhvervsdrivende fra Solrød Strand er ved Retten i Roskilde blevet idømt fængsel i tre år og ni måneder for at have medvirket til hvidvask af næsten 50 millioner kroner.

Dommen blev undtagelsesvis gjort betinget med henvisning til mandens alder og til, at han aflagde uforbeholden tilståelse.