Politiet har kun ros til en 77-årig kvinde, som ikke tog det for gode varer, da »politiet« ringede og ville have hende til at tage til København. Foto: Kenn Thomsen

77-årig kvinde gennemskuede mystisk opkald

Roskilde - 13. august 2021 kl. 11:47 Kontakt redaktionen

Et opkald fra en person, som udgav sig for at være fra politiet, prøvede at få en 77-årig kvinde fra den centrale del af Roskilde til at forlade sit hjem og tage til København. Men det hoppede den 77-årige kvinde ikke på.

Opkaldet kom ved 11.30-tiden torsdag, og personen, som ringede, forklarede, at en bande på fire personer, som nu var blevet anholdt, havde været i området, hvor den 77-årige boede. Den 77-årige blev bedt om at komme til politiet i København for at få klarlagt, om hun kunne genkende nogen af de anholdte.

Selv om den 77-årige kvinde lyttede, så gennemskuede hun til sidst, at det ikke var politiet, som havde foretaget telefonopkaldet til hende. Hun forlod derfor ikke sin bopæl, men kontaktede Midt- og Vestsjællands Politi for at fortælle om det mystiske telefonopkald, så andre borgere kan blive advaret mod denne fremgangsmåde.

Politiet roser den 77-årige for hendes skeptiske holdning til indholdet i telefonsamtalen, selv om nogen forsøger at misbruge politiets navn til at skabe mulighed for eksempelvis at bryde ind hos en borger, som er blevet lokket hjemmefra.