75 lejeboliger til alle generationer på Musicon

Den store etageejendom på i alt 6.900 boligkvadratmer kommer til at bestå en række nye almene boliger i form af 46 familieboliger, 24 boliger i seniorbofællesskab og fem boliger til ungdomsfællesskaber.

Vægt på det sociale

Det nye byggeri er et koncept, der er udviklet af en række boligforeninger under KAB, og lægger stor vægt på den sociale dimension, hvorfor bofællesskabet er det centrale i bebyggelsen. Dermed bidrager byggeriet til Roskilde Kommunes vision om at skabe en bydel med en blanding af private, almene og lejeboliger, kreative erhverv og værkstedsbutikker.