Politiet optog rapport efter den 74-åruiges påkørsel af cykelrytteren. Foto: Lars Ramlow

74-årig sendte cykelrytter på flyvetur

Roskilde - 14. september 2020 kl. 13:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange mænd - måske især dem, der har været gift længe - vil mene, at det er klogt at lytte til sin kone og gøre, hvad hun siger. Når det er manden, der sidder ved rattet i bilen, er det dog ikke altid tilfældet, så selv om bagsædechaufføren mener, at det er tid til at svinge til højre, kan det være en god idé at vente lidt med at gøre det.

Det måtte en 74-årig mand fra Roskilde sande, da han - og konen - var ude at køre - og det gik ud over en cykelrytter, der ikke havde en chance for at undvige, da bilen pludselig svingede ind foran ham på Store Valby Vej. Den 74-årige havde godt lagt mærke til cykelrytteren, som han havde overhalet kort forinden, men han havde ikke taget højde for, at det gik ned ad bakken, så han tog fejl af cykelrytterens fart, da han vurderede, at han godt kunne nå at svinge, uden at der ville opstå nogen fare.

Cyklisten kørte ind i bilens højre forskærm og fortsatte hen over kølerhjelmen og landede i græsrabatten. Cyklens forhjul var ikke meget værd bagefter, men cykelrytteren selv slap heldigt fra uheldet. Han kunne rejse sig og konstatere, at han ikke havde pådraget sig alvorlige skader, men kun nogle knubs.

Politiet optog rapport om færdselsuheldet og sigtede den 74-årige for at have overtrådt færdselslovens paragraffer om vigepligt. Den slags fører som oftest til en betinget frakendelse af kørekortet, hvilket betyder, at den 74-årige kan se frem til at skulle op til køreprøve, hvis han vil beholde kørekortet.