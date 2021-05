Se billedserie Foto: Foto: Tonny Larsen

70'er-ræs med bagdelen i asfalthøjde

Roskilde - 27. maj 2021 kl. 06:55 Af Jan Partoft og foto af Tonny Larsen Kontakt redaktionen

For en samling gamle gubber på mere end 70 år er tanken om, at fire hjul skal sidde på en rollator langt væk, da de en eftermiddag var samlet på Roskilde Racing Center. Formålet med samlingen var bogstavelig talt jordnær, da de ville sætte sig ned i asfalthøjde i en gokart.

Ideen og initiativet til dette supersenior racertræf kom fra Niels Avlund Frandsen, som selv over de 70 år.

- I foråret havde jeg besøg af et par gutter på 73 og 78 år, og som snakken gik nævnte ham på 73, at de lige havde været i Holbæk, hvor de havde kørt gokart, og at det var sjovt, fortæller Niels Avlund Frandsen.

- Der tænkte jeg, at vi da skal lave et arrangement for plus 70-årige på Roskilde Racing Center.

- Den ældste der var med var 89 år og min læremester fra 1968 til 1972 var også med, han er 80 år, fortæller Niels Avlund Frandsen.

Tanken blev til handling, og cirka 25 meldte sig til at køre gokart en eftermiddag på racingcenteret i Tjæreby.

Tanken om at samle et hold gamle gubber til et gokartrace, var egentlig afprøvet af Niels Avlund Frandsen.

- Vi er seks-otte gutter, der mødes et par gange om måneden for at køre på gokart på Roskilde Racing Center, siger han.

- Det har vi gjort siden 2002 og vi har ingen planer om at stoppe.