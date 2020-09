Fors er stadig på jagt efter kilden til drikkevandsforueningen der har ramt over 65.000 mennesker i Roskilde og Lejre Kommuner. Foto: Jens Wollesen

65.000 ramt: Kilden til forurening af drikkevand er endnu ikke fundet

Roskilde - 03. september 2020 kl. 12:42 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fors har sat gang i et større analysearbejde for at finde kilden til den drikkevandsforurening, som har ramt cirka 65.000 mennesker i Roskilde og en mindre dele af beboerne i Lejre Kommune.

Det skyldes, at årsagen til forureningen endnu ikke er fundet. Det er der egentlig ikke noget underligt i - sådan noget kan nemlig godt tage lidt tid.

- Vi har sat gang i et større analyseapperat, og siden i mandags har vi dagligt fået taget vandprøver, så vi kan snævre det område ind, som vi skal søge i, siger Henrik Correll, produktionsdirektør i Fors, til DAGBLADET Roskilde.

Man kunne måske have lukket Vandværk Hornsherred ned og på den måde fået stoppet, at der kom forurenet vand ud i ledningsnettet. Det har Fors valgt ikke at gøre.

- Hvis vi lukker ned for værket, bliver det sværere at finde ud af præcist, hvor vandet bliver forurenet, og lukker vi værket, så vil vi have en masse stillestående vand i rørene ind til værket fra kildepladserne og på værket, og stillestående vand kan vi ikke lide, for det kan få en eventuel forurening til at blomstre op, siger Henrik Correll.

Det giver en udfordring, for Fors har ikke noget sted på deres ledningsnet, hvor de kan lade drikkevand flyde væk. Det kunne være et afløb til en å, sø eller fjord.

- Det havde kunnet hjælpe os i denne situation, og det ville på ingen måde skade det system, som modtager vandet, eftesom det jo stadig er drikkevand, og der er altid flere bakterier i vandet i søer, åer og fjorden end i vores drikkevand, siger han.

Fortynder vandet

I stedet bliver vandet, som sendes ud til Fors' forbrugere, nu blandet op med vand fra Hovedstadens Forsyningsselskab, Hofor.

- Lige nu kommer halvdelen af vandet i hanerne fra Hofors store vandværk ved Lejre, på Ledreborg Allé, så på den måde fortynder vi vores vand. Vandet fra Hofor løber ind i vores system ved Sønderlundsvej, forklarer han.

Fors er i øvrigt en del gange blevet spurgt om, hvorfor det først tirsdag blev meldt ud, at vandet var forurenet, når nu prøven blev taget torsdag i sidste uge.

- Vi tager løbende prøver fra vandværket og ude i ledningsnettet for at kontrollere vandkvaliteten. Nogle bakterier kan man hurtigt se, mens andre først kan spores efter dyrkning i laboratoriet. For enterokokker tager det cirka fire dage - og derfor havde vi først svar på alle typer bakterier i tirsdags. Et svar, der desværre viste forekomst af de bakterier, der kan tyde på en forurening. Så snart vi havde det svar, blev Roskilde Kommune kontaktet, og i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed besluttede Roskilde Kommune, at vi skulle udstede en såkaldt kogeanbefaling til vores forbrugere, fortæller Henrik Correll.

Det er i øvrigt Roskilde Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed, som afgør hvornår kogeanbefalingen kan ophæves, ikke Fors.

