60 dages fængsel for slag og spark og cykelhærværk

En 40-årig mand har ved Retten i Roskilde fået en dom på 60 dages fængsel for at slået, sparket og spyttet på en anden mand ud for en adresse i Østrup Holme.

Retten pålagde desuden den 40-årige, at han skal betale offeret lidt over 3000 kroner i erstatning for at have ødelagt hans cykel ved at have trampet på den. Under retssagen blev der afspillet en videooptagelse, som offeret havde lavet, og den var med til at få den 40-årige dømt.