"Ingen tager det alvorligt, hvad man skriver på Facebook," mente en 54-årig mand. Men Retten i Roskilde gjorde og dømte ham for at opfordre til en grov lovovertrædelse. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: 54-årig dømt for at opfordre til drab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

54-årig dømt for at opfordre til drab

Roskilde - 14. juli 2020 kl. 05:22 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En tre år gammel sag om en brandbombe i Jylland var indirekte årsag til, at en mand fra Roskilde er blevet dømt for at tilskynde til drab.

Optakten var den dengang meget omtalte episode i det ellers fredelige Ry i Midtjylland, hvor lokalsamfundet blev rystet, da fire drenge i 15-16-årsalderen kastede en flaske med brændende benzin imod en femte dreng, som de havde aftalt at mødes med for at få nogle uoverensstemmelser ud af verden.

De fire drenge havde dansk baggrund, mens brandofferet, som blev forbrændt på store dele af kroppen, kom fra en indvandrerfamilie. De fire blev varetægtsfængslet, mens det blev diskuteret, hvad der var årsag til den umiddelbart uforståelige hændelse.

Diskussionen foregik også på de sociale medier, hvor der blandt andet blev oprettet en facebookgruppe, der hed »Støttegruppe for de 4 danske drenge fra Ry.« I den gruppe skrev den 54-årige mand fra Roskilde en kommentar til et indlæg: »Skyd ham.«

Den 54-årige er gift på 30. år og har børn og børnebørn og har aldrig tidligere været straffet, og han kunne ikke huske, at han havde skrevet kommentaren, men det måtte være gjort i et øjebliks ophidselse, sagde han i Retten i Roskilde.

Han ønskede bestemt ikke, at nogen skulle skyde drengen, og han blev dybt forbavset, da politiet ringede til ham, sagde han - og så var det i øvrigt hans opfattelse, at der ikke er nogen, der tager det seriøst, hvad der bliver skrevet på Facebook.

Det gjorde retten nu. Den mente, at det måtte have stået ham klart, at hans kommentar udgjorde en tilskyndelse til en lovovertrædelse af grov karakter. Det blev takseret til en straf på 30 dages fængsel - en straf, der blev gjort betinget.