I Retten i Roskilde nægtede den 53-årige sig skyldig, men papdatterens forklaring var så sammenhængende og detaljeret, at den sammen med de øvrige vidneudsagn gjorde udslaget, og han blev dømt for blufærdighedskrænkelse. Foto: Hans-Jørgen johansen

Artiklen: 53-årig dømt for at krænke kærestens niårige datter

53-årig dømt for at krænke kærestens niårige datter

I sommer, under en ferie med sin storesøster, mor og moderens kæreste, brød en niårig pige fra Svogerslev pludselig sammen og sagde til sin mor, at hun ville flytte hjem til sin far, som hun ellers ikke havde set i fem år. Hun kunne ikke længere lide moderens kæreste, sagde hun.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her