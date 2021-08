Forældre i Roskilde har i dag krav på at få passet deres børn i eget distrikt eller nabodistriktet. 518 børn bliver i dag ikke passet i hjemmedistriktet, men det vil Venstre nu give alle en garanti for, hvis de ønsker det. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

518 børn bliver passet uden for hjemmedistriktet

Roskilde - 28. august 2021 kl. 11:07 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Alle forældre i Roskilde Kommune skal have en garanti for, at deres børn kan blive passet i det distrikt, de bor i.

Det meldte gruppeformand Jette Tjørnelund ud for en måned siden i kølvandet på historier om pladsmangel i Vindinge, hvor tilflyttere må få deres børn passet i Roskilde.

En distriktsgaranti kan berøre op til 518 børn i kommunen, viser et svar fra forvaltningen. Alle 518 børn er dog næppe tvunget væk, da nogen selv vælger en institution uden for distriktet. Alligevel mener Jette Tjørnelund, at antallet er markant.

- Der er 518 børn, der ikke bliver passet inden for deres eget distrikt. Det synes jeg er alt for højt, og det skal vi have ned, siger hun og nævner, at andre kommuner kan finde ud af at give alle børn plads i hjemmedistriktet.

Nul rabat Hun har også talt for, at forældre kun skal betale halv takst, hvis de må køre ud af distriktet for at finde pasning. Det er dog ikke lovligt at opkræve forskellig betaling for det samme tilbud, har forvaltningen oplyst.

Det ændrer ikke på, at Jette Tjørnelund mål om, at børnene skal passes tæt på, hvor de bor.

- I forbindelse med budgettet stiller vi forslag om pasningsgaranti i eget distrikt med indfasning til 2023. Vi må tage til efterretning, at det ikke er muligt at differentiere i betalingen, og så må vi indføre en model, der gør det muligt at indføre denne her pasningsgaranti, siger hun.

Formand siger nej Det er skole- og børneudvalgsformand Jette Henning (S), der har stillet spørgsmål til forvaltningen for at følge op på Jette Tjørnelunds forslag.

Hun mener ikke, at man bør ændre i pasningsgarantien.

- Jeg er fokuseret på, at vi kan tilbyde pladser i forhold til det, vi har som hensigt, nemlig i eget distrikt eller nabodistriktet. For jeg tror ikke, vi kommer i en situation, hvor vi kan tilbyde alle plads i eget distrikt, siger Jette Henning.

Der er aktuelt sat penge af til at bygge en ny institution i Ringparken og udbygge i Ågerup, Vindinge og Viby, ligesom der flere pladser på vej til Jyllinge.

Det sikrer ikke alle børn i hjemmedistriktet. Jette Henning peger på, at der sker jævnlige udsving i behovet, og at en garanti vil betyde, at man skal bygge og lukke for mange institutioner.

- Det tror jeg ikke er en hensigtsmæssig måde at styre vores daglige drift. Men det er hensigtsmæssigt at få passet vores børn inden for en rimelig afstand af, hvor man bor, siger udvalgsformanden.

Ja, det er svært Jette Tjørnelund siger ikke, at man skal bygge i ét væk. Hun siger heller ikke, at det bliver let at indføre en garanti i eget distrikt, og derfor skal den også først gælde fra 2023.

- Det er netop, fordi det er svært, at vi skal have en plan. Vi vil afsætte penge i budgettet til, at der skal være større fleksibilitet mellem vuggestuepladser og børnehavepladser. Derudover kan man se på kravet til at blive dagplejer, så der er mulighed for at få en dagplejeplads, og hvis ikke vi kan klare det på den vis, må kommunen være ekstra god til at henvise til private pladser. Udgangspunktet må være, at børnene bliver passet i eget distrikt, og kommunen har efterhånden nogle ret store pasningsdistrikter. Vi er en stor kommune med mange borgere, og så må det kunne lade sig gøre, hvis man planlægger efter det, siger hun.

