Lækkerland i Stationscentret i Roskilde har fået beslaglagt 50 kilo slik af Fødevarestyrelsen, men det var nu ikke derfor, at politiet holdt ude foran butikken i 2017, hvor dette billede er taget. Foto: Steen Østbjerg

50 kilo slik beslaglagt

Roskilde - 15. november 2020 kl. 09:35 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Er man lækkersulten, eller er man bare ved at gå sukkerkold, kan man få dækket sit behov et besøg i fx Lækkerland i Stationscentret i Roskilde. Det er dog ikke kun slikmunde, der har været en tur omkring forretningen. Det har også Fødevarestyrelsens fødevarerejsehold, som dukkede op i selskab med folk fra Skattestyrelsen for at se, om alt var i orden.

Læs også: Fuld kvinde tæt på at påkøre politimand

Det var det ikke. Der har forretningen nu fået et påbud, to indskærpelser og en misfornøjet smiley, lige som over 50 kilo slik er blevet beslaglagt.

Beslaglæggelsen omfatter 10 forskellige slags slik - vingummi, chokolade, saltpastiller og tyggegummi - som alt sammen var ude i virksomhedens baglokale. Fælles for varerne var også, at der ikke var nogen form for dokumentation for, hvor de var købt.

Fra forretningens side blev det oplyst, at der findes kvitteringer på det hele, men at kvitteringerne på det tidspunkt, hvor kontrollen fandt sted, lå hos revisoren. Den forklaring er muligvis sand, men Skattestyrelsen valgte at udstede et påbud og en indskærpelse om at sikre sporbarhed på samtlige fødevarer - og at beslaglægge de 50 kilo slik, som dog kan blive frigivet i det øjeblik, at Lækkerland dokumenterer købet af dem i form af en faktura.

Den manglende sporbarhed var ikke den eneste grund til at give en indskærpelse. En anden var, at der på 10 andre varer, blandt andet kiks og sodavand, udelukkende var information om varernes indhold, som var trykt på tysk, engelsk eller østeuropæisk sprog. Den slags skal ifølge loven være anført på dansk.

