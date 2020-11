50 hørte på Brian i Guldaldersalen

Trods corona var 50 deltagere mødt frem for at høre på direktøren hos Dansk Erhverv Brian Mikkelsen i Guldaldersalen på Prindsen, hvor alle nødvendige sundheds-foranstalninger var truffet.

- Dansk Erhverv har en vision om, at Danmark skal være det bedste land at drive virksomhed i. Får virksomhederne de rette rammer, så kan vi indfri potentialet, gøre forhindringer til forretninger og sikre velstanden og velfærden i Danmark.

- Samfundet har brug for erhvervslivet - og erhvervslivet har brug for en velfungerende offentlig sektor. De to er ikke hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger. Jo bedre vilkår vi giver virksomhederne for at skabe velstand, arbejdspladser og fremgang, desto bedre vilkår giver vi velfærdssamfundet, konkluderede Brian Mikkelsen sit debatoplæg.