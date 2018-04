Anders Mortensen er formand for Roskilde Basketball Club, som i år fejrer 50-års jubilæum. Han er også træner for klubbens kvindehold og har selv spillet for RBBCs herrehold, da det lå i Basketligaen. Foto: Lars Ahn Pedersen

50-årig kan stadig ramme kurven

Det begyndte med en gruppe gymnasieelever på Roskilde Katedralskole, som besluttede sig for at stifte en basketballklub sammen med deres gymnastiklærer. Året var 1968, og det betyder, at Roskilde Basketball Club (RBBC) i år kan fejre 50-års jubilæum. Men det kunne let være endt med, at jubilæet ikke var blevet til noget. For to år siden smed hele bestyrelsen håndklædet i ringen, og umiddelbart stod der ingen på spring til at tage over.