4.b fra Sct. Jørgens Skole vandt DM i matematik med et brætspil, som de selv har fundet på.

4.b satte bevægelse på spil

Eleverne i 4. b på Sct. Jørgens Skole er rigtig gode til ikke at sidde stille på de rigtige tidspunkter. De har nemlig regnet ud, hvordan man laver et brætspil, hvor både matematik og bevægelse. Det er så godt, at det har vundet Danmarksmesterskaberne i matematik 2020.