Eriksvej 44 er blevet solgt til en anonym køber, og de 48 lejligheder er allerede udlejet. Foto: EDC Poul Erik Bech

48 lejligheder blev revet væk

Roskilde - 21. august 2020 kl. 11:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det tog kun 14 dage for ejendomsmægler EDC Poul Erik Bech at udleje de 48 lejligheder i den nyopførte investeringsejendom på Eriksvej 44 i Roskilde. Tempohousing Group står bag projektbyggeriet og har solgt det til en køber, der ønsker at være anonym. Poul Erik Bech har formidlet salget af ejendommen og stået for udlejningen af de 48 lejligheder, som blev udlejet på kun 14 dage.

Investeringsejendommen på Eriksvej 44 i Roskilde blev solgt fuldt udlejet, og lejerne flyttede ind i de 48 nyopførte lejligheder på hver 49 kvadratmeter den 1. august.

- Eriksvej 44 i Roskilde er en rigtig god investeringsejendom, som vi faktisk har solgt to gange, da hovedentreprenør BNS gik konkurs i 2019, og byggeriet dermed blev forsinket. Nu har vi formidlet salget af ejendommen, der er solgt over udbudsprisen. Samtidigt har vi stået for udlejningen af de 48 lejligheder, der blev udlejet på kun to uger. Vi vidste godt, at der ville være stor efterspørgsel, men det er helt ekstraordinært, at det er gået så hurtigt. Byggeriet rammer altså et stort behov i byen, men også i mange andre byer i Danmark, da vi kan se, at der er stor efterspørgsel på især mindre boliger til både til studerende, singler og ældre, siger John Borrisholt, regionsdirektør for Sjælland i EDC Poul Erik Bech, i en pressemeddelelse.

- Roskilde er en af landets bedste investeringsbyer, da byen har vækst i befolkningstallet, lavere arbejdsløshed og højere gennemsnitsløn end mange andre byer i landet. Der bor 87.000 borgere i Roskilde, og indbyggertallet forventes at stige med 14,4 procent frem mod 2045. Derfor vil den fortsatte vækst i befolkningstallet skabe et stadigt stort behov for at udvikle boliger såvel som erhvervsejendomme i byen.

Tempohousing Group specialiserer sig i at bygge ejendomme af modulsystemer i letbeton og stål. Selskabet har afdelinger i ni lande, og investeringsejendommen i Roskilde er blevet selskabets vej ind på det danske marked:

- Vi ville gerne ind på det danske marked, og da vi så grunden i Roskilde, vidste vi, at det var vores vej ind. Derfor investerede vi i grunden, hvor vi nu har opført vores første projektsalg i eget regi. Vi har gjort det, vi er bedst til - vi har bygget en modulbygget kvalitetsejendom, og så har vi samarbejdet med EDC Poul Erik Bech, som på rekordtid har sørget for, at vi kunne sælge ejendommen med lejere, siger Aaron Grayson Dorseth, bygherre og projektudvikler i Tempohousing Group.

Eriksvej 44 har et etageareal på 2328 kvadratmeter og et grundareal på 3626 kvadratmeter.

