Ro?s Torv parkeringshus var lørdag rammen for et mærkværdigt klammeri. Foto: Kenn Thomsen

48-årig familiefar startede slagsmål i p-hus

Det startede med, at en 48-årig mand og en 38-årig kvinde fra Roskilde kom kørende ind i p-huset og ledte efter en ledig plads, da en 48-årig mand fra Hvalsø, som fulgtes med sin familie, kontaktede dem og begyndte at kalde kvinden i bilen diverse nedladende ting.

De involverede var stadig til stede, og ud fra vidneforklaringer valgte politiet at sigte manden fra Hvalsø for vold.

Det besvarede han med, at han også ville anmelde sin modpart for vold, og det løste politiet ved at vejlede alle parter i at lade sig undersøge på skadestuen for tegn på overfald.

Foreløbigt er det kun den ene part, der er sigtet, mens politiet afventer en eventuel modanmeldelse.