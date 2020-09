45 ud af 68 festdeltagere blev testet positiv

Et tandlægepar fra Roskilde skulle fejre et overstået brystkræftforløb samt to gange 40 års fødselsdag den 29. august. I alt deltog 68 personer, men en af gæsterne var, uden at vide det, smittet med Corona, skriver politiken.dk

Ifølge mediet, der talte med tandlægeparret fra Roskilde, var alle forholdsregler blevet taget, for at følge de på dette tidspunkt gældende retningslinjer.

Derudover blev gæsterne udstyret med grønne og røde armbånd. Dem der var udstyret med rødt armbånd skulle man tage ekstra hensyn til, det vil sige undgå kys og kram.

Til trods for samtlige forholdsregler endte festen med, at 45 ud af de 68 festdeltager blev smittet med covid-19.