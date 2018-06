45-årig fyret efter nej til fleksjob: Nu er kommune banket på plads

Styrelsen banker Roskilde Kommune på plads og siger, at det var ugyldigt, da kommunen for et år siden afslog at give Heidi Röhl fleksjob på den arbejdsplads, hvor hun var ansat, skriver Fagbladet 3F. Afslaget skete dengang på et mangelfuldt grundlag, og derfor skal kommunen tage Heidi Röhls sag op igen.

En sejr over kommunen ? og så alligevel ikke.´Sådan har 45-årige Heidi Röhl det med en ny afgørelse fra Ankestyrelsen, der giver hende ret i, at Roskilde Kommune har fejlet i hendes langvarige sag.

- Jeg har sådan set vundet over Roskilde Kommune. Men lige nu står jeg i en venteposition og ved ikke helt, hvad jeg skal gøre, lyder det fra Heidi Röhl, der - som Fagbladet 3F beskrev i marts - har kroniske smerter efter to piskesmæld, begge forårsaget af bilulykker.

At hun står i et vadested skyldes, at Heidi Röhl, der er uddannet industrioperatør, i mellemtiden er blevet afskediget fra det job hos Radiometer, som hun har passet i 23 år.

- Jeg forstår det sådan set godt. De har givet mig så lang line og i alle årene betalt mig fuld løn ? også selvom jeg har været sygemeldt, siger Heidi Röhl.

Radiometer har nemlig i langt over et år stået parat til at ansætte Heidi Röhl i et såkaldt fastholdelsesfleksjob. Det er et fleksjob oprettet på dét sted, man hidtil har haft ordinært arbejde. Men kommunen afslog altså i juni sidste år at sige ja til det fleksjob.

Afslaget gik på, Radiometer ikke havde gjort et reelt forsøg på at etablere et ustøttet job til Heidi Röhl med skånehensyn inden for et år. Det skal man ifølge loven forud for at kunne etablere et fastholdelsesfleksjob til sin medarbejder.

I 3F København, der har talt Heidi Röhls sag, er sagsbehandler Rikke Helk lodret uenig. I over et år havde Radiometer nemlig imødekommet alle tænkelige skånehensyn, vurderer hun. Og netop derfor klagede afdelingen på Heidi Röhls vegne sidste år.

Og har nu fået medhold. Men det er så et helt år efter, at klagen blev sendt afsted. I mellemtiden har Radiometer trukket afskedigelseskortet.

- Hvis kommunen bare havde truffet en rigtig afgørelse til at starte med, ja, så havde jeg haft et fleksjob i dag. Eller hvis Ankestyrelsen blot havde behandlet klagen noget før. Radiometer har i lang tid gjort alt, hvad de kunne, for at fastholde mig. Og de har ventet længe med at sige mig op, siger Heidi Röhl.

I Roskilde Kommune ønsker direktør for Social, Job og Sundhed, Christian Harsløf, ikke at forklare, hvordan kommunen har kunnet fortolke Heidi Röhls ret til fastholdelsesfleksjobbet stik modsat Ankestyrelsen:

- Jeg kan ikke kommentere på den konkrete sag, men generelt sige, at vi altid tager Ankestyrelsens afgørelser til efterretning. Når en sag hjemvises, mener Ankestyrelsen, at der mangler oplysninger. Derfor skal vi som myndighed genoptage sagen og afgøre den på ny. Det vil vi naturligvis også gøre her, skriver Christian Harsløf i en mail til Fagbladet 3F.

Tilbage står Heidi Röhl: Hun får stadig løn i nogle måneder fra Radiometer, men for at kunne klare sig økonomisk på sigt, har hun måttet sælge sit hus og er flyttet i lejlighed i nabokommunen.

- Jeg er ikke syg nok til en førtidspension. Omvendt har jeg taget morfin i otte år nu for at beholde mit job. Og det har min krop bestemt ikke haft godt af. Nu har jeg mistet jobbet, men hvis jeg skal fortsætte på arbejdsmarkedet, er det også at gamble med mit helbred, siger Heidi Röhl.