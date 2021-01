445 nye virksomheder i Roskilde

Selvom Roskilde kommune kan glæde sig over førstepladsen, så er der konkurrence fra fem øvrige kommuner i regionen. Der er næsten dødt løb mellem kommunerne, og derfor deles andenpladsen af Køge, Slagelse, Næstved, Holbæk og Greve, der alle har over 200 nystiftede selskaber.

Vækstfonden finansierer virksomheder i hele Danmark inden for alle brancher. Vækstfonden har siden Coronakrisens start i marts 2020 igangsat en række initiativer, der skal bidrage til at holde hånden under danske virksomheder igennem krisen. Det gælder både en række Covid-19 låneprodukter samt garantier, som virksomheder kan få stillet via egen bank.