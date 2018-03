Se billedserie Roskilde Kommune har nu solgt de to storparceller på Skousbo-området i Viby, som er byggemodnet. Der bliver bygget 44 boliger i et etagebyggeri. Foto: Kristian Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: 44 ejerboliger på vej til Skousbo-området Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

44 ejerboliger på vej til Skousbo-området

Roskilde - 16. marts 2018 kl. 11:40 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu sker der noget på Skousbo-området. Efter en længe forhandling har Roskilde Kommune fået solgt de to storparceller længst mod Ørstedvej, som er byggemodnet, og hvor lokalplanen er klar.

De to byggegrunde bliver til 44 nye boliger. Byrådet har tidligere besluttet, at Boligselskabet Sjælland skal bygge 100 almene boliger i Skousbo, hvoraf 35 boliger vil blive opført i første etape. Boligerne forventes at stå indflytningsklar i foråret 2019.

- Det er et godt projekt. Det er vigtigt at få blandet almennyttige boliger og ejerboliger fra begyndelsen, og det får vi nu. Med salget af de to grunde sår vi frøene for en både hurtig og bæredygtig udvikling af den nye bydel, siger borgmester Joy Mogensen (S) og kalder køberen meget engageret.

- Bare det, at han har købt to parceller, viser, at han tror på det, siger Joy Mogensen og fortæller, at køber blot skal have en byggetilladelse, så kan han komme i gang.

I købsaftalen ligger der en frist, som borgmesteren ikke lige husker præcis, men køber skal i hvert fald være i gang inden årets udgang.

Borgmesteren oplyser, at byrådet nu begynder arbejdet med lokalplanen for næste etape af Skousbo-området.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i DAGBLADET Roskilde fredag den 16. marts. Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy