Der var godt med folk på havnen i Jyllinge til Ørnens Dag. Blandt dem var Nationalparken Skjoldungernes Land som var der for at fortælle om den forskning der bedrives om fjordens fugle og om regler for færdsel på fjorden. Foto: Lars Kimer

42 års fugletællinger fra Roskilde Fjord er et helt unikt datasæt der nu analyseres

Fuglekiggerne ved Roskilde fjord er et ihærdigt folkefærd. Således findes der fugletællinger fra 1978 til 2020 i ubrudt linje og tællingerne er særdeles detaljerede. Derfor danner de lige nu grobund for den forskning som Nationalparken Skjoldungernes Land er på vej med for at finde ud af hvad der bedst kan gøres for at beskytte fuglebestanden ved fjorden. Det er Århus Universitet sammen med Orbicon, som står for analysen.

