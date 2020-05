42-årig mand efterlyst: Ingen livstegn i fem dage

Politiet har kun fundet hans bil ved kommunegrænsen mellem Greve og Ishøj. Foreløbigt er der dog ingen tegn på, at der er sket ham noget, eller om han af uvisse årsager selv har valgt at forsvinde.

- Vi har ingen konkrete formodninger om, at der er sket noget strafbart, men en 42-årig formodes jo at være ved godt helbred. Så om det er et bevidst forsvindingsnummer, eller der ligger andet bag, at han ikke giver sig til kende over for familie og andre, der vil i kontakt med ham, kan vi ikke vide, siger Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi.