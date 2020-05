42-årig fortsat sunket i jorden

- Den her sag er mærkværdig. Det er jo ikke normalt, at et fysisk sundt menneske på 42 år bare pludselig forsvinder. Vi har intet at gå efter, og derfor gør vi, som vi altid gør i sådanne sager, vi efterforsker ud fra, at det værst tænkelige er sket. Men vi har ingen indikationer på, at der er sket noget kriminelt i forbindelse med hans forsvinden, siger Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi.