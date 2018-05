400 joints i bilen og en skævert bag rattet

Politiet fik en hashhandler i nettet, da de anholdte en 23-årig fra Lejre for at køre med ulovlige stoffer i blodbanerne på Københavnsvej mandag middag.

Nu kunne den 23-årige ikke nøjes med en sigtelse for narkokørsel, for de mængder euforiserende stoffer anser Midt- og Vestsjællands Politi for at være beregnet til videresalg. Manden er nu løsladt, men vil komme for retten senere.