40 procent af børnene er ikke kommet i institution

Roskilde - 25. april 2020

Over 1500 børn, som er indmeldt i Roskilde Kommunes dagtilbud, bliver stadig holdt hjemme, efter institutionerne er åbnet.

Ifølge Roskilde Kommune mødte cirka 60 procent af de i alt 4200 indmeldte børn frem onsdag. Alle har vel at mærke fået tilbuddet om at vende tilbage.

Der er endnu ikke et samlet tal for skolerne, hvor alle klasser til og med 5. nu er vendt tilbage. Kommunen ved, at sfo'er og klubber oplever, at flere ikke møder op, men heller ikke det er der tal på.

På Tjørnegårdskolen er det generelle billede, at børnene kommer i skole nu, efter nogen tøvede til at starte med.

- Det er faktisk langt de fleste, der kommer i skole. I den første uge har der været enkelte forældre, der skulle konsultere deres læge for at høre, om de er i risikogruppen. Med dem, hvor det handler om utryghed og forsigtighed, tager vi dialogen for at betrygge dem, så de kommer også. Det er ganske få, vi ikke har set endnu, siger skoleleder Annette Rasmussen.

Børnene er også glade for at være tilbage, men der mangler selvfølgelig stadig de store elever, som man afventer en nærmere afklaring om inden 11. maj. For mange af dem er det ved at være svært at skulle blive hjemme.

- Bliver det forlænget, er det rigtig lang tid, man skal holde modet og gejsten oppe. Men så er der kompetente lærere, der kan finde løsninger, siger skolelederen.