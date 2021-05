Ib Jørgensen har været ansat i Boligselskabet Sjælland som ejendomsfunktionær i 40 år. 37 af årene blev tilbragt i Bakkegården, hvor han i øvrigt selv voksede op. Foto: André V. Larsen

40-års jubilæum i det grønne: Ib blev vicevært i sit barndomskvarter

Roskilde - 01. maj 2021 kl. 17:53

Ib Jørgensen har den 1. maj været ansat i 40 år Boligselskabet Sjælland som ejendomsfunktionær. Han blev oprindelig uddannet som tømrer, men efter at have aftjent sin værnepligt begyndte han at arbejde som anlægsgartner.

Det holdt indtil 1981, hvor krisen kradsede, og arbejdsløsheden var stor. Der blev stadig mindre at lave inden for anlægsgartnerbranchen, så Ib Jørgensen søgte en stilling ved AB1899, som senere bliver til Boligselskabet Sjælland.

Han fik stillingen og blev ansat som ejendomsfunktionær i Bakkegården i Roskilde, hvor han de næste 37 år passede de grønne områder og forvandlede haveanlægget til et af de flotteste i Boligselskabet Sjælland.

Bakkegården var på mange måder et helt særligt sted for Ib Jørgensen, endda før han fik arbejde i afdelingen. Han er nemlig selv vokset op i Bakkegården, så han kendte allerede som barn alle områdets kroge, træer og buske.

- Jeg kan jo godt huske, hvordan det var at være barn og vokse op i Bakkegården. Vi var jo over det hele. Men dengang måtte man for eksempel ikke spille fodbold på plænerne. Og hvis viceværten fik fat i bolden, så skar han den op med en kniv, mens vi så på det. Det blev anderledes, da jeg kom til. Det der med at man ikke måtte spille bold, det så jeg altså igennem fingre med, fortæller han til Boligselskabet Sjællands hjemmeside.

Med en opvækst i Bakkegården og hele 37 års arbejdsliv samme sted, så var det noget af et skift for Ib Jørgensen, da han i 2018 fik andre opgaver og ikke længere skulle være en del af Bakkegården.

Forude venter en medalje fra dronningen, men måske også en tilværelse som pensionist.

- Min kone stopper med at arbejde senere i år. Så det trækker lidt. Og når jeg ser på min nabos have, så står den snorlige og veldresseret. Men det er også et par år siden, at han stoppede. Så jeg tænker, at der lige er noget, der skal rettes op på i min egen have. Der kunne godt lige pludselig komme lidt konkurrence hen over hækken! siger han.