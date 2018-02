40 år i klubben - i de 17 har han vasket trøjer

Holger Ipsen er indbegrebet af Svogerslev Boldklub. I 40 år har han været frivillig i klubben, men har aldrig selv spillet på et hold. Til gengæld har han været træner, ungdomsformand, næstformand, baneansvarlig, ansvarlig for kiosken, medhjælper på Roskilde Festival, juletræssælger, og de sidste 17 år har han stået for trøjevask for alle klubbens hold fra U15 og op. Nu holder klubben en reception i anledning af, at han fylder 80 år og har 40-års jubilæum. Foto: Kim Rasmussen