Formanden for den lokale afdeling af 3F Ole Holtse er tilfreds med, at Roskildes borgmester vil slå ned på problemer i udbringning af varer i kommunen.

3F-formand og borgmester: Roskilde slår ned på slavearbejde

Roskilde - 19. april 2021 kl. 10:51 Kontakt redaktionen

Roskildes borgmester Tomas Breddam og formanden for den lokale afdeling af fagforeningen 3F var mandag morgen til krisemøde på rådhuset, hvor de diskuterede situationen omkring en af kommunens leverandører Intervare.

Gennem en række artikler i Politiken er det kommet frem, at net-leverandøren Nemlig.com og søsterselskabet Intervare skulle behandle chauffører og folk på lageret særdeles dårligt, så det på nogle punkter nærmest minder om 'slavearbejde'.

Sagen har fået Københavns Kommune til at foretage en nærmere undersølgelse af firmaet Intervare, der også er leverandør i Roskilde.

Venter på resultatet Borgmester Tomas Breddam er forberedt på lidt af hvert:

- Til dagligt knokler vi jo på for at sikre et godt arbejdsmiljø for vore egne ansatte i kommunen. Så kan vi jo ikke acceptere, hvis vore underleverandører ikke gør det samme.

- I dag hjælper et selskab under nemlig.com Roskilde Kommune med at levere varer til nogle af vore borgere. Det gælder både handicappede ældre og syge.

- Heldigvis har byrådet besluttet, at indføre såkalte 'sociale klausuler'. Dvs. at vore leverandører skal følge aftalerne på det danske arbejdsmarked og ikke konkurrere om at skabe det dårligste arbejdsmiljø.

- Vi følger kulegravningen i Københavns Kommune nøje, og jeg håber ikke, Roskilde kommune har været med til at skabe umennskeligt arbejdsmiljø.

Medlemmernes hverdag Formanden Ole Holtse fra 3F, der bl.a. organiserer chauffører og lagerarbejdere, er tilfreds med resultatet af mødet på rådhuset:

- Nu ser vi frem til Københavns Kommunes undersøgelse. Det kan være vi får behov for endnu en kop kaffe når vi ser resultatet af den.

- Man skal huske, at det her drejer sig om hverdagen for vore medlemmer, og arbejdsmiljø har højeste prioritet i vores verden.

Ole Holtse gør opmærksom på, at konflikten omkring Nemlig.com ikke kun drejer sig om de lønmodtagere, som er ansat der:

Hvis de med deres forfærdelige behandling af ansattte får mulighed for at udkonkurrere andre firmaer, som behandler sine medarbejdere ordentligt, så går det jo ud over endnu flere mennesker.

- Derfor er jeg er glad for, at Roskildes borgmester tager denne sag alvorligt, så vi kan komme til bunds i det og få løst problemerne, siger Ole Holtse.

