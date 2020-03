Skorstenene på Sct. Hans har fået en tiltrængt kærlig hånd.

38 skorstene har fået nyt liv med gamle mursten

Roskilde - 10. marts 2020 kl. 19:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

38. Så mange skorstene er Center for Ejendomme netop blevet færdig med at renovere på de fine, historiske bygninger, der huser Psykiatrisk Center Sankt Hans i smukke omgivelser med udsigt over Roskilde Fjord.

Bygningerne har igennem de seneste 200 år dannet ramme om Region Hovedstadens ældste psykiatriske center, og facaderne er klassificeret som bevaringsværdige.

- Bevaringsværdige facader betyder, at alle facader skal fremstå så tæt som muligt på det oprindelige design. Heldigvis er det gammel skik at gemme og rense gamle mursten, så vores gamle murermester havde efterladt os et stort lager i kælderen som vi har brugt i forbindelse med skorstensrenoveringen. På den måde harmonerer murstenene i skorstenene med murstenene i resten af bygningen, siger Jørgen Nielsen, projektleder i regionens center for ejendomme.

Med et 200 år gammelt hospital følger også en masse historie. Gennem årene er hospitalet blevet ombygget for at imødekomme udviklingen. Blandt andet den gamle badebygning, der blev opført i 1892.

- Vi har blandt andet renoveret syv skorstene på den gamle badebygning - den som vi i dag kalder kunstcenter. Dengang kunne man vaske et par hundrede patienter i timen. Den var ikke gået i dag. Men det har været et fremskridt fra før badehuset blev bygget, hvor patienterne blev badet i fjorden, siger Jørgen Nielsen.

Renoveringen af skorstenene sker som led i Region Hovedstadens store renoveringsplan, der afsætter godt syv milliarder kroner frem mod 2029 til at istandsætte mange af hovedstadens hospitaler. Cirka 1,6 millioner kroner har det kostet at renovere skorstenene.