Politiet har sigtet en 38-årig mand fra Greve for blufærdighedskrænkelse overfor en 12-årig pige i Viby onsdag formiddag. Foto: Kenn Thomsen

Artiklen: 38-årig mand sigtet for at være blotteren i gul varevogn

38-årig mand sigtet for at være blotteren i gul varevogn

Politiet har nu sigtet en 38-årig mand fra Greve for at have blottet sig og fulgt efter en 12-årig pige i Viby onsdag formiddag.