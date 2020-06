Lises Mark har lokalplanforslaget for nye almene boliger i det nordlige Jyllinge fået af navn. Lokalplanforslaget, som endnu ikke er udarbejdet, har fået nummer 690.

35 almene boliger på vej i Jyllinge Nordmark

Roskilde - 25. juni 2020 kl. 06:10 Af Lars Kimer

I den nordlige del af Jyllinge er der i dag ingen almene boliger. Det bliver der måske lavet om på med et nyt lokalplanforslag.

Det er Boligselskabet Sjælland, som sammen med WE Architecture vil bygge boligerne på et areal, der ligger op ad Værebrovej og institutionen for yngre fysisk handicappede, Koglerne. Mellem den nye bebyggelse og Rema1000 vil der fortsat være et stykke jord, som er reserveret til en institution.

Hele arealet er i rammelokalplanen for området udlagt til institution, og derfor kræver opførelsen en ny lokalplan, som der med 11-punktsprogrammet nu bliver taget hul på.

Det var boligselskabets forhåbning, at de fik lov til at bygge 40 boliger på arealet. Det antal har plan- og teknikudvalget dog filet lidt i, så det er endt på cirka 35, og politikerne har betinget sig, at der indgår små billige boliger i byggeriet.

LA: Nej til krav

Der var dog ikke enighed i udvalget, hvor Liberal Alliances Lars-Christian Brask som eneste medlem var for, at der måtte bygges 40 boliger, og at der ikke skulle stilles krav om, at nogle af dem var små og billige.

Lokalplanforslaget skal bane vej for en bebyggelse med klynger af rækkehuse med forskellige boligstørrelser, et fælleshus samt fælles grønne friarealer centralt i bebyggelsen.

Parkering sker i udkanten af arealet, og for at fremtidssikre lokalplanen vil der blive stillet krav om minimum 25 procent almennyttige boliger, omend forvaltningen forventer, at samtlige boliger bliver almennyttige.

Vejadgang sker fra Bromarken med fordelingsvej, der også kan fungere som tilkørsel til en fremtidig institution, der er udlagt i lokalplan 536 på arealet nord for bebyggelsen.

Forvaltningen vurderer, at der er behov for borgermøde i høringsperioden.