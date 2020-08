Høj musik fra soundboxe forstyrrer nattesøvnen for mange, så politiet bruger mange ressourcer på at tage ud til natlige udefester. Den store ghettoblaster på billedet er dog fra Roskilde Festival, der som bekendt ikke finder sted i år. Foto: Thomas Olsen

34 gange i nat rykkede politiet ud til feststøj

Det er et problem i hele landet, at varmen kombineret med de lukkede diskoteker får mange især unge til at feste højlydt udendøre. Det er på sin vis forståeligt nok, mener Henrik Jørgensen, men der skal selvfølgelig også tages hensyn til, at folk kan få lov at sove om natten.