34 børn starter torsdag på Vor Frue Skole

- Det vigtige ved det er, at man skal have det til at fungere fagligt, og at der er en gruppe, som er stor nok til at fungere socialt, så der er legekammerater, børnene kan spejle sig i socialt. Derfor synes vi, det er bedre at have en 0-1. klasse og en 2-3. klasse, siger Anders Ramsing, der er skoleleder for Østervangsskolen i Roskilde og samtidig den lille skole i Vor Frue, hvorfra eleverne tidligere flyttede til Østervang efter 6. klasse, men nu gør det efter 3. klasse.

- Der er tre ting, som er vigtige for at drive en skole: At man kan stå inde for fagligheden, at man står inde for det sociale i forhold til børnene, og så at det er organiseret på en måde, så vi kan stå ved det i forhold til lærernes faglighed. Det bliver et småt dagligt miljø med fire lærere på skolen, som i den sammenhæng indgår et tæt samarbejde med Østervangsskolen, så vi sørger for, at lærerne rent fagligt er klædt godt på. Jeg ville ikke sige, at det er en god ide at have børn på Vor Frue Skole, hvis ikke jeg mente det, siger Anders Ramsing.