Det har her på perronen ved spor 1- blot om natten - at overfaldet på den 34-årige fandt sted. Optagelser fra et af stationsforhallens overvågningskameraer var med til at fælde gerningsmanden, der påstod, at han kun havde slået for at forsvare sig i et slagsmål. Foto: Steen Østbjerg

34-årig tilfældigt offer for umotiveret vold

Roskilde - 13. februar 2020 kl. 05:09 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har fået alvorlige følger for en 34-årig mand, at han helt uforskyldt blev offer for et uprovokeret overfald på Roskilde Station.

Efter en tur i byen en fredag i maj sidste år befandt han sig på perronen ved spor 1 på stationen, hvor en 21-årig beruset mand fra Herfølge af uransagelige årsager så sig sur på ham.

Det resulterede i højlydte trusler, blandt andet om at den 21-årige ville skære fingrene af den 34-årige med en vinkelsliber - og det eskalerede til, at han også gik korporligt løs på den 34-årige, der med flere knytnæveslag blev sendt til jorden.

Overfaldet resulterede i, at den 34-årige fik en flænge i baghovedet, fik hjerneblødning og flere brud på øjenhulen - skader, som han fortsat er mærket af.

Voldsomheden af overfaldet havde også sat sig spor i bevidstheden hos vidnerne, der var tydeligt påvirkede over at have været tæt på et umotiveret overfald. De tre kendte hverken hinanden eller nogen af de implicerede, og deres forklaringer støttede opfattelsen af, at der var tale om et umotiveret overfald begået uden forudgående provokation.

Den 34-årige var ikke selv i stand til at huske meget fra den pågældende aften.

Det kunne overfaldsmanden, som hævdede, at han udelukkende slog i selvforsvar. Ifølge ham var det den 34-årige, der slog først, hvorefter der opstod slagsmål. Under sådanne betingelser kan det ifølge straffeloven være straffrit at slå.

Den 21-åriges forklaring blev dog undermineret kraftigt, ikke kun at forklaringerne fra de tre uvildige vidner, men også af videooptagelser.

Et kamera, der er hængt op inde i stationsforhallen og peger mod glasdøren ud mod perronen, havde fanget optrinnet, der fandt sted lige på den anden side af døren, og de optagelser blev fremlagt i retten og var med til at overbevise retten om, at der ikke var tale om slagsmål, men et regulært overfald.

For den 21-årige betyder det, at han igen skal i fængsel. Det har han nemlig været før, også på grund af vold.

Denne gang kostede det ham fire måneders ubetinget fængsel - en dom, han valgte at modtage, da dommen faldt tirsdag.

