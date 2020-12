Hanse sælger Bilgården og går på pension. Han er dog ikke helt færdig med at rode med biler.

34 år på Bilgården

Roskilde - 19. december 2020

Hans Henrik Petersen, bedre kendt som Hanse, grundlagde Bilgården, da han 1. oktober 1986 lejede sig ind på Københavnsvej 110.

Dengang var naboen et ældre par med fire børn, der boede i en lille gul bungalow dér, hvor tankstationen Ingo, nu ligger. Ved siden af, hvor den nuværende McDonald's ligger, opererede en vognmand med to lastbiler, og på hjørnet af Københavnsvej og Østre Ringvej lå en lille tankstation.

Sidder i kroppen Hanse blev ejer af værkstedet og brugtbilhandlen i 1996, og siden har han sammen med sine medarbejdere - og sønnen, der har været med gennem de sidste ti år - skruet på utallige biler i værkstedet på Bilgården.

Men snart er den sidste kunde kørt ud fra Bilgården, for den 65-årige mekaniker lukker og slukker efter 34 år ved udgangen af året, hvor pensionisttilværelsen ligger og venter.

- Det er skønt at være mekaniker. Men det bliver også til mange løft på en dag, og jeg kan godt mærke det i kroppen, fortæller han.

Værksted på hyggeplan Hanse kommer dog ikke til at slippe bilerne helt, for han er ved at etablere værksted i forlængelse af konens, Susanne Roses, butik i hjemmet i Vipperød.

- Jeg kan ikke gå helt på pension, men på denne måde kan jeg gå og rode for mig selv på hyggeplan. Til gengæld slipper jeg for at have 4-5 biller på værksted samtidig, og telefoner, der bimler og bamler, siger Hanse.

Trofaste kunder Grunden på Københavnsvej har han solgt til naboen Boresko, som allerede ejer en lang række grunde og ejendomme i Roskilde.

- Jeg fik et tilbud, jeg ikke kunne sige nej til, siger Hanse, som kan se tilbage på mange gode år med sine kunder.

- Min allerførste kunde kommer her stadigvæk. Jeg elsker at have med kunderne at gøre, og den ene generation af kunder avler den næste. Det kommer jeg til at savne, siger han.

Op og ned ad bakke Som mekaniker og brugtvognsforhandler er det gået både op og ned på Københavnsvej 110 gennem tre et halvt årti.

- Jeg har haft gunstige tider og tjent gode penge - og så har jeg været igennem Kartoffelkuren, finanskrisen og nedturen for Roskilde Bank. Så jeg har taget turene op og ned igen. Under finanskrisen havde jeg tre mand på fuld løn uden at vi tjente en krone. Man bliver ved at sige, at det går over lige om lidt. Men det tog sin tid, husker Hanse, der grundlagde sin forretning med en kassekredit på 75.000 kroner.

Bliver ved læsten I dag skal der betydeligt mere til for at starte en virksomhed med værksted og 20-30 brugte biler på lager. Men teknologien er også i så hastig udvikling i disse år, at Hanse foretrækker at rode videre med de biler, han har så mange års erfaring med.

- Udviklingen går så stærkt, at du skal på kursus flere gange om året for at følge med inden for hybrid- og elbiler. Der fortæller min dåbsattest mig alligevel, at jeg blevet for gammel, siger han.

Hanse er nu i gang med at afvikle værkstedet på Københavnsvej 110, og han fordeler kunderne blandt sine tidligere medarbejdere, der nu er beskæftiget hos hos RO's Autocenter og DM Autoteknik.