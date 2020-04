338 paller stjålet - politiet på sporet af tyvene

Det var ikke pelargonier, der tiltrak de indbrudstyve, der natten til torsdag slog til mod Havecentret Hobbyland. Store stabler af paller fik derimod gerningsmændene til at forcere hegnet til, og de stak af med hele 338 paller, som kan udløse en pæn sum i pant.

Der er da også siden blevet afleveret 300-400 paller på en pallecentral, som formentlig stammer fra indbruddet, men der har endnu ikke været nogen for at opkræve betaling for dem.