Retten i Roskilde dømte en 32-årig mand for vold, men han havde allerede afsonet straffen i forbindelse med sin varetægtsfængsling. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: 32-årig en fri mand efter ny voldsdom Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

32-årig en fri mand efter ny voldsdom

Roskilde - 08. maj 2020 kl. 14:51 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var kun gået tre måneder, fra han blev løsladt fra sin sidste voldsdom, til en 32-årig mand fra Roskilde igen blev sendt bag tremmer i september.

Læs også: Psykisk syg udsat for årelang afpresning

Den 32-årige har problemer med sit temperament, især når han har drukket, og det kom tydeligt til udtryk den 20. september sidste år, hvor han i Vestergade så sig gal på en 44-årig mand, som i sin lejlighed fik fem knytnæveslag i ansigtet af den 32-årige.

Slagene var kraftige, at den 44-årige fik brud på øjenhulen og næsen, lige som tre fortænder i overmunden blev slået ud.

En uge senere blev han anholdt af politiet og fremstillet i grundlovsforhør, og han sad varetægtsfængslet frem til begyndelsen af februar.

Sagen imod ham blev først afgjort senere. Her tilstod han overfaldet, som i anklagemyndighedens optik burde have udløst en dom for grov vold, men retten slog fast, at der trods skadernes omfang ikke var tilstrækkeligt belæg for at karakterisere den begåede vold som særlig brutal, rå eller farlig. Derfor »slap« den 32-årige med at blive dømt efter den almindelige voldsparagraf, hvilket han er blevet et hav af gange før.

Straffen blev fastsat til syv måneders ubetinget fængsel, hvor retten især betragtede hans mange tidligere straffe og det hurtige tilbagefald som betydeligt skærpende omstændigheder. Af samme årsag udelukkede retten også, at der kunne blive tale om en betinget dom, end ikke delvist betinget.

Men med en varetægtsfængsling, der havde varet i fire en halv måned, betød dommen, at den 32-årige kunne forlade retten som en fri mand, og hvis han ellers afholder sig fra et begå vold i fremtiden, kan han slippe for at afsone den resterende del af straffen.

I retten sagde den 32-årige i øvrigt, at han havde fået fast fuldtidsarbejde, efter han var blevet løsladt, og at han havde planer om at flytte fra Roskilde for at få en ny omgangskreds.

relaterede artikler

Dømt for at slå taxichauffør 05. november 2015 kl. 08:55