Fem unge mænd ville gerne bowle, men skabte så meget uro, at de blev smidt ud af Roskilde Bowling Center. To af mændene måtte en tur i detentionen. Foto: Hans-Jørgen Johansen

31-årig røg tilbage i detentionen

En mindre gruppe mænd, som var blevet bortvist fra Roskilde Bowlingcenter på grund af deres opførsel på stedet, viste deres utilfredshed ved at råbe og skabe uro på gaden. Derfor måtte politiet en tur forbi ved 20.30-tiden onsdag aften.

Det viste sig, at der var tale om fem yngre mænd, som nu havde fortrukket til Københavnsvej, men fortsat larmede ved at råbe højt.

To af mændene på 28 og 31 år fra Roskilde, var så narko og/eller spirituspåvirkede, at de ikke var egnede til at færdes på egen hånd på gaden. De blev derfor begge anholdt og taget med i detentionen til afrusning.