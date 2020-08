31-årig mand nægter at have lavet onani-bevægelser

En 25-årig kvinde fra Roskilde fik sig en forskrækkelse, da hun fredag sidst på eftermiddagen sad på en bænk i Ringparken. En mand kom hen og stillede sig lige foran hende, mens han ragede på sig selv og lavede onani-bevægelser. Kvinden løb hurtigt væk og kontaktede politiet. Hun kunne give et detaljeret signalement og kunne oplyse, at manden blandt andet havde et langt skæg. Derfor tog det kun en patrulje 10 minutter at finde manden, der viste sig at være en 31-årig mand fra København. Den 31-årige mand blev anholdt og sigtet, men nægtede sig skyldig. Han fortalte, at han ganske rigtig havde været i parken og havde talt med kvinden, men at det var helt uskyldigt. Sigtelsen er dog opretholdt, så manden vil høre fra politiet senere.