300 nye boliger i Viby

Roskilde Kommunes Plan- og Teknikudvalg behandler nu to planer for, hvordan der i den østlige del af Viby kan skabes et nyt boligområde tæt på natur og idrætsfaciliteter. Tanken bag planen er, at tæt-lave boliger i varierende størrelser skal supplere Vibys udbud af parcelhuse og bidrage til et mangfoldigt udvalg af boligformer. Med planerne gør kommunen også plads til et social-psykiatrisk botilbud.