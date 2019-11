Thomas Helmig spiller på næste års udgave af Roskilde Festival. Foto: Mik Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: 30 nye navne til Roskilde Festival: To gange Helmig er med Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

30 nye navne til Roskilde Festival: To gange Helmig er med

Roskilde - 28. november 2019 kl. 12:11 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den kompromisløse rapper Tyler, The Creator bliver hovednavn på Roskilde Festival, og R&B-ikonerne i TLC giver deres første koncert på dansk grund. Thomas Helmig vender tilbage med et helt særligt show, når han optræder på festivalen for syvende gang. I alt 30 navne bliver føjet til programmet.

Den 50. udgave af Roskilde Festival byder på en af tidens mest kompromisløse og polariserende rappere og producere: Tyler, The Creator.

Den californiske kunstner med det borgerlige navn Tyler Okonma besøgte festivalen for første gang i 2011 med hip hop-kollektivet OFWGKTA og har siden udviklet sig til at være et globalt kulturfænomen. I dag kan han både kalde sig sanger, sangskriver, pladeproducer, musikvideoinstruktør, festivalarrangør, modedesigner og grafiker.

Han brød igennem som kynisk og aggressiv rapper, men i takt med den nye status som superstjerne har Tyler, The Creator også vist sig fra en mere melankolsk, sårbar og eventyrlysten side. Senest på albummet Igor fra 2019, som sikrede ham en førsteplads på den amerikanske Billboard-hitliste.

Okonma er kendt for at lege med koncertformatet, og det bliver netop i skikkelse af karakteren »Igor«, at Tyler, The Creator indtager Roskilde Festivals Orange Scene.

- Som hovednavn lægger Tyler, The Creator sig godt i tråd med Taylor Swift og tegner billedet af, at de unge stjerner kan bære de store scener. Ud over at være producer, sanger og performer er Tyler, The Creator også stilskaber og modeikon. Han er en samlende figur inden for urban musik, og han optræder ofte med store liveshows - som regel uden andre end sig selv på scenen. Det er en svær opgave, men hans stærke visuelle side kombineret med et helt usædvanligt nærvær gør, at han når helt ud til de bagerste rækker, udtaler Roskilde Festivals programchef Anders Wahrén.

Dagens offentliggørelse indeholder desuden Roskilde-debutanterne i den amerikanske R&B-gruppe TLC. Sommerens koncert bliver deres første i Danmark.

TLC slog igennem som trio i 90'erne, og hits som »Waterfalls«, »No Scrubs« og »Unpretty« har medvirket til, at TLC den dag i dag står som en af de bedst sælgende kvindelige grupper i verden med flere end 65 millioner solgte plader.

Blandt de i alt 30 nye tilføjelser til programmet i 2020 finder man også det amerikanske metalband Deftones, der spillede sin første koncert uden for USA på netop Roskilde Festival for snart 24 år siden.

To generationer af Helmig 21-årige Hugo Helmig debuterer på festivalen, imens Thomas Helmig må siges at være veteran på Roskilde Festival.

Første gang han optrådte på Orange Scene var i 1986 med bandet Thomas Helmig Brothers, og når han til sommer igen træder ud på Orange Scene, bliver det hans syvende koncert på festivalpladsen.

- Jeg har spillet på Roskilde Festival mange gange, og det har altid været en kæmpe oplevelse. Igennem de sidste mange år har jeg været publikum på festivalen og overværet nogle af mit livs bedste koncerter, siger Thomas Helmig.

I 2020 vender han tilbage med en helt unik koncert, der er sammensat særligt til Roskilde Festivals publikum. Det bliver den ene af bare to koncerter, han giver hele næste år, og Helmig garanterer, at den bliver uden sidestykke.

Disse 30 navne føjes til Roskilde Festivals plakat:

Tyler, The Creator (US)

Thomas Helmig (DK)

Alex Cameron (AU)

Deftones (US)

TLC (US)

Tom Zé (BR)

Unge Ferrari (NO)

Ak Dan Gwang Chil (KR)

Amenra (BE)

Bremer/McCoy (DK)

Cage the Elephant (US)

Cate Le Bon (UK)

Conjurer (UK)

Guiss Guiss Bou Bess (FR/SN)

Hjalmer (DK)

Hugo Helmig (DK)

Lingua Ignota (US)

Lisa Morgenstern & Bulgarian Voices Berlin (DE)

Rapsody (US)

Svalbard (UK)

Weval (NL)

Disse navne spiller på vækstlagsscenerne Rising og Countdown:

Anansi (SE)

Bette (DK)

Ganger (DK)

Josephin Bovién (DK)

Joyce (DK)

Jung (DK)

Kaaliyah (DK)

Mekdes (DK)

Tessa (DK)

Roskilde Festival finder sted den 27. juni til 4. juli 2020.