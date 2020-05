30-40 var fredag aften forsamlet i Folkeparken i Roskilde, men sørgede for at holde sig opdelt i grupper på under 10 personer. Foto: Kim Rasmussen

30-40 teenagere samlet i park

Politiet fik fredag aften ved 23-tiden en anmeldelse om uro og uorden i Folkeparken, Roskilde. Da politiet ankom til stedet, var der dog roligt, men betjentene kunne efterfølgende konstatere, at der i parken var 30-40 teenagere forsamlet, som dog var opdelt i flere mindre grupper med under 10 personer i hver.

- Jeg forstår godt, at det kan være svært, især for unge, at holde afstand, når vejret er godt, og foråret er over os, men Covid-19 er altså ikke overstået endnu, selvom samfundet gradvist er på vej til at åbne igen, siger Midt- og Vestsjællands Politi’s operative bagvagt, vicepolitiinspektør Bjørke Kierkegaard og fortsætter: