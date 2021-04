Forrest ses Hanne Lagerstorff fra Skomagegade. Bagved hende Anne From Christensen fra Svogerslev og Bent Pedersen fra Himmelev sammen med købmand Søren Rasmussen.

3 Meny-kandidater til: Årets kassedame

- Jeg synes, det fortæller meget om atmosfæren i vore butikker, hvor der også er mange andre dygtige medarbejdere end de tre, som bliver fremhævet her, forklarer han.

Fra Meny Svogerslev er det den 40-årige Anne From Christensen, der har været otte år i forretningen, som er indstillet.

Humor og smil Når de tre Meny-kandidater skal fortælle om, hvad det kræver at være en god 'kassedame m/k', nævner de alle humor og smil.

- Kunderne kan godt lide, at man prøver at skabe en afslappe atmosfære og behandler dem individuelt. Det giver en menneskelig kontakt, og så er indkøbet en bedre oplevelse for alle parter, forklarer de.