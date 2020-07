29-årig mand måtte slet ikke være i Danmark

En udlænding tog benene på nakken, da togpersonalet i et tog, der tirsdag eftermiddag holdt på Roskilde Station, ville give ham en bøde for at køre uden billet. Politiet blev derfor tilkaldt, og på Hestetorvet blev manden anholdt. Han havde ingen pas eller andet ID på sig, så han blev anholdt og taget med til politistationen. Her blev det konstateret, at manden var 29 år og fra Libyen. Han havde ikke lovligt ophold i Danmark. Han blev afhørt med tolk og vil onsdag blive fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Roskilde med begæring om varetægtsfængsling, mens udlændingesagen behandles.