Formand for Gadstrup Vandværk, Henrik B. Pedersen viste rundt i vandværket i sommeren 2017, da vandværket netop havde overstået en renovering. Nu er formanden og kassererens honorar et debatemne. Foto: Britt Nielsen

Artiklen: 275.000 for at være i vandværksbestyrelse skaber debat

275.000 for at være i vandværksbestyrelse skaber debat

Sådan lyder flere af bemærkningerne i debatten, hvor et par stykker også kommenterer, at det måske er på tide med en ny bestyrelse.

- Borgerne har da ret i, at det er mange penge. Men jeg gør det hele, vi har ingen konsulenter, siger Henrik B. Pedersen og forklarer, at mange andre vandværker hyrer konsulenter ind til nogle opgaver, og det koster.

- Jeg tager altid telefonen. Jeg kører ud til borgerne en lørdag aften, hvis der er et brud. Jeg skal ud og se det, siger Henrik B. Pedersen og oplyser, at arbejdsopgaverne typisk ligger udenfor almindelig arbejdstid.

Han påpeger, at Gadstrup Vandværk har to nyrenoverede vandværker og blandt andet en målerafgift, som ikke ligger højt.

- Det er ærgerligt, at diskussionen kører på Facebook, siger Henrik B. Pedersen og oplyser, at bestyrelsen har regnet ud, at det kræver 0,8 medarbejder at drive vandværket.