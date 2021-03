2700 indbyggere er ikke klar til at løsrive sig fra Roskilde

Det har det lokale landsbyråd nu vendt, og her er der ikke overstrømmende begejstring for forslaget.

- Vi diskuterede det på vores seneste møde, og 4020 Gundsømagle lyder sgu lidt som et sted langt ude på Vestsjælland, lyder det fra formand for landsbyrådet, Palle Gram, som fortsætter:

- Der var ingen af os, der var lune på det her. Det vil koste mange penge at lave om, og så tror vi, at vi har gavn af at hedde 4000 Roskilde, når vi sætter vores huse til salg, siger han.